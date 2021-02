Atletico Madrid a ajuns la București » „Ce amintiri frumoase avem în acest oraș!”

11:20

Fosta handbalistă Mariana Marica Cetiner, ultima femeie închisă pentru lesbianism în România, între 1996 și 1998, a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut de-a lungul vieții.Acesta a declarat la GSP LIVE că în timp ce era junioară a fost violată de antrenorul ei și că a rămas însărcinată la 13 ani, fiind nevoită să avorteze. „Nu am avut mamă și tată, am stat la casa de copii. Am fost bătută și violată. Am născut cum am născut... ...