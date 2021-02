Giurgiu: O femeie de 77 de ani şi un bărbat de 78 de ani, intoxicaţi cu fum în urma unui incendiu la Comana

15:40

Comunitatea de specialişti în domeniul securităţii IT, organizaţiile societăţii civile şi de cercetare, alături de autorităţile guvernamentale, au dezvoltat de la începutul acestui an proiectul DeStalk, ce abordează problemele legate de cyber-violenţă şi stalkerware, adică spionarea vieţii private a unei persoane, cu ajutorul unui software special, informează Kaspersky, într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.Proiectul derulat la nivelul Uniunii Europene (UE) este susţinut de Comisia Europeană (CE) prin Programul său pentru drepturi, egalitate şi cetăţenie.Potrivit sursei citate, DeStalk abordează problemele legate de cyber-violenţă şi stalkerware, care reprezintă forme noi, răspândite şi ascunse de violenţă online bazată pe gen (GBV)."Stalkerware este un software disponibil comercial, care este folosit pentru a spiona în secret viaţa privată a altei persoane, folosindu-se de un dispozitiv inteligent. Pe parcursul a doi ani, echipa europeană a proiectului, formată din experţi importanţi în materie de violenţă bazată pe gen şi securitate cibernetică, va dezvolta împreună conţinut pentru un program de training şi apoi îi va instrui pe cei ce lucrează în domeniul serviciilor de asistenţă pentru victime şi în programele în domeniul sănătăţii şi serviciilor sociale. Programul va include şi instruirea specialiştilor de resort din cele mai importante autorităţi regionale şi guverne pentru a creşte gradul de conştientizare în rândul publicului larg şi a lua măsuri împotriva ciberviolenţei", notează sursa citată.Proiectul DeStalk va dezvolta o strategie pe mai multe niveluri, cu trei repere-cheie, cel mai important fiind crearea unui pachet de e-learning despre cyber-violenţă şi stalkerware, disponibil în cele mai vorbite limbi europene şi care vizează practicienii şi factorii de decizie din sistemul politic.În acelaşi timp, consorţiul va actualiza şi testa instrumentele existente pentru practicienii care lucrează în cadrul serviciilor de sprijinire a victimelor şi al programelor pentru infractori. Totodată, va fi dezvoltată o campanie-pilot regională de sensibilizare, combinată cu reperele de replicare, care vor putea fi utilizate de către părţile interesate."Programul online de training, la care participă 200 de profesionişti, va permite o înţelegere profundă a ciberviolenţei şi a stalkerware-ului în rândul experţilor. Acest lucru va avea un impact indirect, dar foarte semnificativ, în ajutarea a mii de victime şi a celor care lucrează cu infractorii. În plus, proiectul pilot regional de training va spori capacitatea şi cooperarea între serviciile de sprijinire a victimelor şi programele pentru făptaşi, cu efect pe termen lung şi replicabil asupra sutelor de persoane aflate în tratament. Conştientizarea şi angajamentul în combaterea ciberviolenţei vor fi sporite în rândul autorităţilor publice care participă la programul de training e-learning şi la proiectul-pilot care va ajunge direct la aproximativ 700 de profesionişti. Mesele rotunde vor permite experţilor şi funcţionarilor publici să îşi împărtăşească experienţa şi să elaboreze orientări pentru replicarea la nivel european a campaniilor teritoriale suplimentare împotriva ciberviolenţei", precizează Kaspersky.Conform statisticilor oficiale, în Europa, şapte din zece femei care au experimentat cyberstalking au experimentat şi cel puţin o formă de violenţă fizică sau sexuală din partea unui partener intim. La fel, 71% dintre agresorii domestici monitorizează activităţile online ale femeilor, în timp ce 54% urmăresc telefoanele mobile ale victimelor prin intermediul unui software de urmărire.În 2019, Kaspersky a detectat o creştere de 67%, de la an la an, a utilizării stalkerware pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor săi la nivel global, cele mai afectate ţări europene fiind Germania, Italia şi Franţa.DeStalk se va derula în toată Europa, graţie colaborării unei echipe de proiect internaţionale şi interdisciplinare formată din: Fundaţia Blanquerna, organizaţie de cercetare şi educaţie din cadrul Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sportului de la Universitatea Ramon Llull, Spania - Coordonare şi sprijin ştiinţific; Kaspersky, o companie mondială lideră în domeniul securităţii cibernetice - dezvoltarea e-learning şi expertiza conţinutului IT; Regione del Veneto, guvernul local al regiunii Veneto din Italia - Campanie pilot şi perspectivă a autorităţii publice; Una Casa per l'Uomo, o organizaţie a societăţii civile care lucrează cu victimele şi făptaşii din Italia - Instruirea practicanţilor în serviciile de sprijinire a victimelor şi în programele pentru autorii cyber-violenţei; WWP European Network, asociaţia-umbrelă pentru programele făptaşilor - Diseminare şi cunoştinţe despre GBV.Activitatea DeStalk va fi supravegheată şi sprijinită de un consiliu consultativ extern din care fac parte: Nicolas Violland - comisar de poliţie şi consilier la Delegaţia Ministerială pentru Parteneriate şi Inovaţie în Domeniul Securităţii, în cadrul Ministerului de Interne francez, Hauke Gierow - Head of Corporate Communications la G Data Cyberdefense, precum şi Martijn Grooten - consilier special al Coalition Against Stalkerware. 