CERT-RO: A revenit campania de phishing/scam care vizează clienţii Digi România

16:40

Ediţia actuală a Festivalului-concurs "D'ale porcului" va fi una adaptată perioadei de criză sanitară mondială, evenimentul gastronomic destinat păstrării tradiţiilor culinare urmând să se desfăşoare, sâmbătă, sub forma unui concurs de degustare."Este al şaptelea an de când organizăm acest festival-concurs şi nu am dorit să treacă iarna fără să avem acest eveniment aşteptat, la care în 2019 am avut peste 20.000 de vizitatori şi multe aprecieri din partea orădenilor care au avut ocazia să vadă pe viu prepararea unor produse tradiţionale. Cel mai important avantaj al formatului de criză propus este că va câştiga... doar gustul. Echipele care până acum s-au plâns că au fost, poate, dezavantajate pentru că se lua în considerare la jurizare amenajarea standului, numărul de porţii vândute etc, vor putea accede pe primele locuri ale clasamentului datorită exclusiv calităţii produselor. Avem nouă categorii, din care două noi introduse din acest an: Cele mai bune afumături şi Cel mai bun vin," a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul festivalului, Nicolae Pop.Potrivit acestuia, până în prezent, sunt 15 echipe înscrise în concurs, reprezentând tot atâtea primării, din care una din Satu Mare, respectiv Medieşu Aurit. Dar cum e de aşteptat, înscrierile echipelor vor avea loc până în ziua concursului.Concret, echipele înscrise vor livra juriului, în ziua concursului, între orele 10 - 15, produsele gata preparate, "de acasă", folosind materie primă locală, iar la finalul zilei, după ce juriul de profesionişti va degusta şi va stabili cele mai bune preparate şi băuturi, se vor anunţa câştigătorii."Pachetul" de concurs trebuie să conţină: pălincă (2 x 0,5 l), cârnaţi (minimum o jumătate de metru), caltaboşi (minimum o jumătate de metru), toroş (minimum 0,5 kg), un produs local special, un platou afumături (minimum 0,5 kg) şi vin (2 x 1 l). Organizatorii recomandă utilizarea ambalajelor reciclabile - sticlă, hârtie, carton, aluminiu etc.Juriul va acorda acorda cel puţin 11 premii, după cum urmează: Cea mai bună pălincă; Cei mai buni cârnaţi; Cei mai buni caltaboşi; Cel mai bun toroş; Cel mai bun produs local special; Cel mai bun platou de afumături; Cel mai bun vin; Premii speciale şi Marele premiu (I, II, III)."De data asta, gustul este singurul care va conta. Se vor da premii pe fiecare categorie şi la final avem Marele premiu care se va acorda pe totalul punctelor acumulate. Poţi să câştigi patru categorii din şapte, dar să nu intri în primii trei la finală. Poţi să iei locul trei la toate şapte şi să primeşti astfel locul I la finală", a explicat Nicolae Pop.Premiile vor consta în produse şi servicii oferite de partenerii şi sponsorii festivalului.Festivalul se va desfăşura sâmbătă, 27 februarie 2021, la Complex President din Băile Felix.Juriul principal este format exclusiv din bucătari profesionişti: preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism (ANBCT România), Ştefan Bercea; mentorul şi antrenorul echipei naţionale de bucătari (seniori) a României la Olimpiada gastronomică 2020, Ciprian Nicolescu; directorul de programe al ANBCT România,Adrian Neag; executive chef "Graf" Oradea, Lavinia Maier; executive chef Complex "President" Băile Felix, Alexandru Şandrău; câştigătorul "Chefi la cuţite" 2018, Bogdan Vandici, medalie de argint la Olimpiada tinerilor bucătari 2019; fostul participant la Campionatul mondial de gastronomie, Eugen Bar şi directorul Festivalului, Nicolae Pop.Juriul principal va fi completat de reprezentanţii unor parteneri, sponsori, invitaţi, care vor juriza separat de acesta, pentru premii speciale: Ştefan Oprea - preşedintele Asociaţiei Disciples Escoffier România; Eugen Capră - directorul general Industria Cărnii.ro, CARNEXPO; Constantin Danciu - directorul de dezvoltare "Hygienium"; Simona Bişboacă - "Phenalex"; Ioan Şora - preşedintele Asociaţiei Comunelor din România - Filiala Bihor.Prezentarea juriului şi anunţarea câştigătorilor vor fi transmise în direct pe reţelele de socializare. Festivalul este organizat de Asociaţia Culturală D'art (deţinătoarea mărcii înregistrate "D'ale porcului"), în colaborare cu Asociaţia Comunelor din România (ACoR) - Filiala Judeţeană Bihor, sub patronajul Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism (ANBCT) România. AGERPRES/(A,AS-autor: Eugenia Paşca, editor: Karina Olteanu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Festivalul-Concurs „D'ale Porcului”/facebook.com