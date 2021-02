Un fost preot din Bihor s-a ascuns și e de negăsit, ca să fie dus la închisoare, și transmite mesaje pe Youtube: „9 ani e cam mult!”

14:50

România are cele mai multe nașteri din Europa la nivelul fetelor sub 15 ani arată datele comunicate de Institutul Național de Statistică (INS). În 2019, 749 de nașteri au provenit de la mame cu vârsta sub 15 ani. Și aproape 18 mii la mame cu vârsta între 15 și 19 ani, dintr-un total de 199.720 […]