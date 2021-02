Scandal în Germania: Haaland și Can au incitat fanii! Borussia Dortmund a fost amendată

10:00

Andrei Prepeliță, antrenorul lui FC Argeș, a vorbit la GSP LIVE despre Cristi Dumitru, extrema de 19 ani împrumutată de la FCSB, și l-a lăudat pe acesta.Tehnicianul care a revitalizat formația piteșteană spune că Dumitru are toate șansele să ajungă un fotbalist important și că l-ar vrea la echipa lui și pentru sezonul viitor, dacă FCSB va fi de acord.„Dumitru are o capacitate fizică foarte bună, Are un dribling foarte bun pentru vârsta lui. ...