Alexandra Bodi, gafă incredibilă. A vrut să le arate urmăritorilor săi gogoșile făcute de ea, dar când au auzit cum le-a numit, internauții s-au prăpădit de râs

12:50

Senatoarea Diana Șoșoacă a fost implicată într-un nou scandal cu jandarmii, după conferința susținută de ministrul Muncii, Raluca Turcan. Fosta senatoare AUR a cerut insistent să discute cu ministrul Muncii, iar când accesul i-a fost […] The post Senatoarea Diana Șoșoacă, nou scandal cu jandarmii. Cum motivează refuzul de a purta mască appeared first on Cancan.ro.