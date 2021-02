Cum arată Flavia Mihășan în cel de-a doilea semestru de sarcină. Fosta „vecină” de la „Neatza cu Răzvan și Dani” va deveni mamă pentru a doua oară

16:40

Artista Stela Enache are 70 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Nu face sport, dar este foarte atentă la alimentația zilnică. Interpreta are 58 de kilograme și susține că nu face mari eforturi pentru a se menține așa. „Nu fac sport, dar am noroc cu o genă bună şi mi-am format, de-a […]