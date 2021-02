Aerosmith amână din nou turneul în Marea Britanie şi Europa, pentru 2022

19:00

Bărbatul surprins sub un mal de pământ, marţi, în localitatea argeşeană Băbana, a fost scos, intervenţia fiind îngreunată de pământul umed care îi acoperea picioarele, informează ISU Argeş.Bărbatul este în hipotermie severă şi a suferit traumatisme la membrele inferioare. Foto: (c) ISU ArgeşConform ISU Argeş, pe parcursul acţiunii de salvare, apa a curs în şanţul în care a fost prins bărbatul, lucru ce a îngreunat intervenţia salvatorilor. Bărbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeş şi transportat la o unitate medicală, pentru investigaţii.De asemenea, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că un muncitor care participa la lucrări de excavare pe raza localităţii Băbana a fost prins sub un mal de pământ. Din primele verificări, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Poiana Lacului au stabilit că bărbatul este angajat al unei societăţi care efectua activităţi de completare a traseelor de canalizare, pe raza localităţii Băbana, şi se afla în timpul serviciului. Foto: (c) ISU ArgeşLa faţa locului s-au deplasat şi reprezentanţi ai ITM Argeş.În acest caz va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de neluarea, respectiv de nerespectarea măsurilor legale de sănătate şi securitate în muncă, conform art. 349 şi 350 din Codul Penal. AGERPRES/(AS-autor: Cornelia Dumitru, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)