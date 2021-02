Florinel Coman l-a sunat pe Gigi Becali după ce a fost prins de poliție: „Era foarte supărat, i-a fost jenă de asta”

20:10

Gabriel Cherebețiu, multiplu medaliat la Campionatele Mondiale și Europene, este printre nominalizările din acest an pentru Hall of FameGabriel Cherebețiu, medaliat cu echipa României la Campionatele Mondiale și Europene între 1956 și 1962, devenit apoi antrenor și medic al echipei naționale, este printre nominalizările din acest an pentru Hall of Fame. ...