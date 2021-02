Parlamentul European va vota ridicarea imunităţii lui Carles Puigdemont în martie

22:00

Bugetul pentru anul curent este unul de funcţionare şi nu de dezvoltare, iar din el lipseşte în totalitate perspectiva umană, a declarat, marţi, preşedintele Iniţiativei pentru Competitivitate (INACO), Andreea Paul, într-o dezbatere despre buget."În acest buget doar de funcţionare lipseşte în totalitate perspectiva umană. Toţi parametrii macroeconomici pe care noi ne construim bugetul acestei fabrici numită România poate să cunoască regrese extraordinare, dacă nu vom ataca cea mai mare problemă pe care noi o avem: noi trăim astăzi cea mai puternică criză umană, şi ea se reflectă în industrie, se reflectă în educaţie, se reflectă în administraţia publică, în toate sferele vieţii de zi cu zi. Bugetul României ar fi trebuit să fie un buget de dezvoltare. De ce nu am avut o dezbatere publică foarte serioasă despre programul naţional de reforme şi investiţii? Pentru că de aici aş fi vrut să plece cu adevărat croirea unui buget al României educate, un buget al dezvoltării. Aşa, noi nu avem niciun buget al proiectului de ţară numită 'România educată', niciun buget verde, niciun buget al digitalizării, niciun buget al transformării economiei noastre spre una bazată pe cunoaştere", a afirmat Andreea Paul.Preşedintele INACO a apreciat că România are de gestionat în prezent falimentul sistemelor de educaţie şi sanitar."De ce ating acest aspect al crizei umane? Pentru că noi, astăzi, suntem martorii roadelor a ceea ce n-am făcut în trecut. Şi parcă nu mi-aş dori să fiu parte a generaţiei de economişti care asistă la încă un val de inactivitate şi să culegem peste 10-20-30 de ani acelaşi rezultat. Noi, astăzi, avem de gestionat un adevărat faliment al şcolii şi al sistemului sanitar deopotrivă. De ce din parametrii macroeconomici lipsesc date umane ce ţin de calitatea vieţii, cum ar fi de pildă 1 milion de elevi fără bacalaureat sau 1 din 4 tineri cu vârsta între 20 şi 34 de ani absolvenţi de diferite studii care sunt neangajaţi? Sau de ce unul din patru copii cu vârsta între 7 şi 9 ani sunt obezi şi supraponderali? Adică de ce nu ne adresăm cauzelor? Pentru că aşa se justifică încărcarea cu cheltuieli, cu risipă, cu ineficienţă în alocările bugetare, în domeniile acestea două-cheie. Am o estimare foarte serioasă: până în 2030 un număr de 500.000 de copii între 5 şi 19 ani vor suferi de obezitate, în absenţa unor intervenţii", a precizat Andreea Paul.În opinia ei, problemele grave de competitivitate ale României sunt provocate de criza umană şi nu de infrastructură sau administraţie publică."Putem lua exemple similare pe mediu sau pe oricare domeniu al competitivităţii economice unde povara trage foarte tare toţi indicatorii de productivitate în jos. În toate rapoartele globale de competitivitate noi, astăzi, stăm mult mai rău la indicatorii ce ţin de criza umană decât în zona administraţiei publice sau a infrastructurii precare cu care ne-am obişnuit deja să 'ne lăudăm'. Aşa se face că astăzi noi am ajuns să fim pe primul loc în Europa la abandon şcolar şi pe ultimele locuri la testele PISA, să avem cele mai mici rate de angajabilitate a tinerilor absolvenţi din Europa, să avem românii cu cea mai puţină activitate fizică din rândul adulţilor. Sunt lucruri elementare, dar aceasta este cauza problemei, şi anume calitatea vieţii oamenilor", a menţionat ea. 