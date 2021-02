Curs valutar BNR miercuri, 24 februarie 2021. Creștere ireală pentru euro, de Dragobete

17:30

Alexandra Bodi nu mai este străină de mediul online și mai ales de TikTok, platforma din social media care i-a adus cea mai mare faimă. Încearcă mereu să aducă un conținut original urmăritorilor săi, dar […] The post Alexandra Bodi, gafă incredibilă. A vrut să le arate urmăritorilor săi gogoșile făcute de ea, dar când au auzit cum le-a numit, internauții s-au prăpădit de râs appeared first on Cancan.ro.