Un român și-a omorât iubita în Italia, pentru că bănuia că îl înșela cu o prietenă. Ce a dezvăluit asasinul în fața magistraților: “M-am simțit ca un sclav”

14:50

Alex Velea a făcut de curând, în cadrul unui podcast, mai multe declarații despre anumite nemulțumiri pe care le are vis a vis de cariera sa și a Antoniei. Artistul este dezamăgit de ce i […] The post Declarații surprinzătoare ale lui Alex Velea despre Antonia. Artistul o „învinuiește” pe soția sa pentru faptul că nu are succes în carieră appeared first on Cancan.ro.