Parlamentul începe dezbaterea bugetului de stat pe acest an

Guvernul portughez l-a numit oficial pe actualul secretar general al ONU, Antonio Guterres, pentru un al doilea mandat, transmite dpa.Antonio Guterres îşi va îndeplini atribuţiile "cu imparţialitate, competenţă şi capacitate de dialog", a comentat miercuri premierul portughez Antonio Costa pe Twitter. Foto: (c) MIGUEL A LOPES/EPAPremierul Costa a anunţat că a trimis scrisoarea nominalizării preşedinţilor Adunării Generale şi Consiliului de Securitate ale ONU."Secretarul general este recunoscător pentru acest sprijin şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru a fi demn de această încredere", a declarat la New York purtătorul de cuvânt al acestuia.Guterres îi comunicase deja preşedintelui Adunării Generale a ONU la începutul acestui an că este disponibil pentru un al doilea mandat.În vârstă de 71 de ani, Antonio Guterres ocupă postul de secretar general al ONU de la începutul anului 2017, mandatul său urmând să se încheie la sfârşitul acestui an.Până în prezent, nu au fost confirmaţi alţi contracandidaţi.În mod tradiţional, cele cinci mai puteri cu drept de veto - Statele Unite, China, Rusia, Marea Britanie şi Franţa - au o influenţă decisivă în procesul de numire a secretarului general al ONU.Vocile critice deplâng faptul că procesul de numire pentru acest post nu este suficient de transparent şi ar dori să fie aleasă o femeie, ceea ce ar fi o premieră după mai bine de şapte decenii de activitate a organizaţiei internaţionale cu sediul la New York. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)