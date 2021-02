Tragedie în Galați. Un bărbat cu interdicția de a se apropia de familie s-a sinucis în fața apartamentului în care locuia, de ciudă că soția nu-l primește în casă

19:20

Premierul Florin Cîțu a anunțat că Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanță de urgență prin care România acordă un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-Covid Republicii Moldova. Guvernul a aprobat o ordonanţă de […]