România, lovită de valul al treilea de infectare cu COVID-19. Când este preconizat apogeul, în condițiile în care numărul infectărilor a început iar să crească

21:00

Este alertă în Constanța, un copil de 12 ani a dispărut fără urmă. Familia acestuia a sesizat autoritățile și au fost demarate căutările. Potrivit poliţiştilor, Hriscu Alexandru Fabian Rafael, în vârstă de 12 ani din […] The post Minor de 12 ani din Constanța, dispărut fără urmă! Poliția a demarat căutările appeared first on Cancan.ro.