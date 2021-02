De ce schimbări a avut parte Olguța Berbec în viața ei, după ce a devenit mamă pentru a doua oară: „Mă transform într-un om rău”

19:30

Leonard Miron a fost pus la zid în momentul în care a dezvăluit că are o altă orientare sexuală, iar criticile din partea oamenilor au venit în cea mai neagră perioadă a vieții lui: atunci când a aflat că are cancer. Acum, după ce a învins boala necruțătoare, fostul prezentator TV este mai asumat ca niciodată și a vorbit deschis despre relația pe care o are cu iubitul lui, Miguel!