Horoscop 26 februarie. Zodia care petrece ziua pe drumuri. Necazurile se țin lanț

Paşaportul de vaccinare anti-COVID19 va fi lansat în luna martie a acestui an. Acesta va fi folosit pentru călătoriile cu avionul și va ajuta la îmbarcarea mai rapidă a pasagerilor în avioane. Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni (IATA) a anunțat că acest pașaport va fi în format digital și va cuprinde informații despre rezultatele testelor Covid şi certificatele de vaccinare, relatează Realitatea PLUS. OFF