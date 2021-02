Parlamentul Olandei califică tratamentul aplicat uigurilor în China drept genocid

18:50

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a adus, joi, grave acuze reprezentanţilor Ligii Profesioniste de Fotbal, pe care îi suspectează că doresc "controlul arbitrajului", pe care să-l tranzacţioneze în favoarea anumitor cluburi."Federaţia română de Fotbal primeşte de la UEFA doar 100.000 de euro anual pentru arbitrajul românesc în timp ce cheltuielile depăşesc 350.000 de euro în fiecare an, bani care se duc în pregătirea arbitrilor. Iar de anul trecut am preluat inclusiv testarea arbitrilor. Banii nu pică din cer, nu sunt nişte fonduri la UEFA pe care FRF le-ar putea accesa şi refuză să facă acest lucru. Pentru orice proiect nou trebuie să identificăm fonduri. Pentru finanţarea VAR am considerat că este responsabilitatea federaţiei să facă eforturi financiare, să ne implicăm şi noi şi să finanţăm acest proiect extrem de important pentru Liga I şi Cupa României. Ne-am oferit încă din 2019 că vom acoperi cheltuielile pentru pregătirea arbitrilor, am investit deja câteva zeci de mii de euro în pregătirea teoretică a arbitrilor, care a început din 2019. Am avut însă surpriza să văd că, deşi deţinătorul de drepturi TV a oferit această posibilitate de a acoperi cheltuielile cu tehnologia VAR, LPF nu acoperă niciun cost în cadrul acestui proiect chiar dacă Liga I nu este organizată de către federaţie. Discuţiile s-au blocat fiindcă, deşi se acoperă cheltuielile cu pregătirea arbitrilor în cuantum de aproximativ 500.000 de euro, palavragiii de la LPF îşi doresc să îşi asume acest proiect şi au solicitat să îşi asume managementul implementării VAR, deşi LPF nu acoperă niciun leu în acest proiect. Altfel spus, LPF îşi doreşte să conducă arbitrajul românesc pe banii Federaţiei Române de Fotbal. Îi suspectez chiar că îşi doresc un control pe arbitraj, pe care să îl tranzacţioneze în avantajul vreunui club, aşa cum există astăzi suspiciuni că o fac la nivel de comisii jurisdicţionale", a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.Oficialul FRF a precizat la finalul şedinţei Comitetului Executiv că nu este de acord cu propunerea LPF de a manageria implementarea arbitrajului video în Liga I şi că va sista finanţarea pentru pregătirea arbitrilor în acest sens.El a cerut reprezentanţilor ligii să renunţe la o parte din cheltuielile salariale pentru a finanţa acest proiect: "Mesajul nostru este ferm, dacă nu vor accepta şi nu vor recunoaşte autoritatea CCA în implementarea acestui proiect de arbitraj, atunci FRF nu va mai acoperi niciun cost pentru implementarea VAR. După ce m-am consultat cu reprezentanţii cluburilor şi ai CCA pot să spun că FRF e pregătită să acopere toate cheltuielile necesare pentru implementarea VAR pentru Cupa României. (...) În momentul de faţă soluţia este la LPF. VAR poate fi implementat la nivelul Ligii I într-un interval cuprins între 8 şi 10 luni începând de acum, dacă LPF renunţa la o mică parte din cheltuielile salariale de aproximativ două milioane de euro pe care le are în fiecare an. Deci, dacă LPF ar renunţa la o mică parte din cele două milioane de euro care se duc pe cheltuieli salariale, ar avea capacitatea sa finanţeze acest proiect. Prin acest demers încercăm să le forţăm mâna celor de la LPF să facă nişte reduceri la nivelul salariilor plătite sau să pălăvrăgească mai puţin şi să muncească mai mult, să atragă resurse financiare din piaţa privată pentru creşterea produsului Ligii I".De asemenea, preşedintele FRF a acuzat reprezentanţii ligii că nu respectă anumite principii."Dacă în continuare LPF are nevoie ca FRF să finanţeze acest proiect, atunci suntem deschişi dialogului, să ne aşezăm la aceeaşi masă şi să discutăm, doar dacă principiile de bună guvernanţă sunt respectate. Lipsa transparenţei financiare: auditul acestei organizaţii numită LPF este făcut de către o firmă de garsonieră şi acest lucru se întâmplă în ultimii şapte ani de zile. LPF este singura organizaţie din plan fotbalistic opacă din punct de vedere financiar, inclusiv cluburile îşi publică date financiare în fiecare an. Nepublicarea statutului LPF dă naştere la foarte multe suspiciuni în ceea ce priveşte cine poate să candideze, care sunt organismele de conducere, cum se ia o decizie la nivel LPF. Oficiali ai LPF se află astăzi în conflict de interese, regăsindu-se sub contract cu cluburi din Liga I, inclusiv ca observatori de joc, în acelaşi timp acţionând în detrimentul altor cluburi, antrenori sau jucători. O altă problemă pe care am identificat-o este lupta împotriva dopingului. Prin urmare, LPF trebuie să îşi asume financiar că susţine lupta împotriva dopingului. Dacă LPF îşi doreşte susţinerea FRF, să respecte acestea cerinţe de bună guvernanţă, altfel implementarea VAR va continua exclusiv în Cupa României", a mai spus Burleanu.Implementarea arbitrajului video la nivelul Ligii I din punct de vedere tehnic a fost preluată de către deţinătorul de drepturi TV, care a achiziţionat deja echipamentul specific, urmând ca Federaţia Română de Fotbal să se ocupe de pregătirea arbitrilor.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)