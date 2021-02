VIDEO+FOTO Nicolae Stanciu, assist de excepție în Leicester - Slavia Praga! Cehii produc marea surpriză din Europa League

18:50

Este vorba de un star de televiziune din Marea Britanie, Mark Wright, din reality show-ul The Only Way Is Essex. Gamerii au fost mirați să afle că un cunoscut star de televiziune și personalitate din Marea Britanie face parte din FIFA 21. Acesta a semnat cu echipa din Liga a 4-a, Crawley Town și chiar a și debutat în ianuarie, în Cupa Angliei, contra lui Leeds. ...