Actorul britanic Ronald Pickup a murit! Avea 80 de ani

18:30

Gérard Depardieu a fost acuzat de viol și agresiune sexuală, după ce o tânără actriță a susținut că a fost abuzată de acesta în 2018. Actorul își susține nevinovăția și a acordat primul interviu în […] The post Actorul Gérard Depardieu, prima reacție după ce a fost acuzat de viol și agresiune sexuală! „Nu există nicio dovadă, nu există nimic contra mea” appeared first on Cancan.ro.