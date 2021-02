Din august 2021, în România se vor elibera noile buletine cu cip. Cum vor arăta acestea

21:20

Babele sunt personaje ale mitologiei populare românești, care apar anual la începutul lunii martie, cu scopul de a vesti venirea primăverii. Ca în fiecare an, Babele se sărbătoresc în primele 9 zilei ale lunii martie, […] The post Când sunt Babele în 2021? Cum trebuie să o alegi, ca să îţi meargă bine tot anul appeared first on Cancan.ro.