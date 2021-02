Joe Biden iese la atac! Armata SUA a bombardat baze ale milițiilor pro-iraniene din Siria - 17 morți

13:00

România împlinește astăzi un an de când se luptă cu pandemia de coronavirus. Vorbim despre un an de resticții și renunțări, de măsuri de prevenție, dar și despre o criză sanitară, dublată de una economică și socială fără prededent. Ce a fost mai rău a trecut, am putea spune, raza de speranță aparând odată cu startul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid, dat la finalul lui decembrie, anul trecut. Totuși, autoritățile se pregătesc de cel de-al treilea val al infectărilor, semn că nu putem răsufla totuși ușurați, chiar dacă în prezent ne aflăm în faza de platou. Cât privește cifrele, țara noastră a ajuns la un bilanț de 791.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19) și 20.167 de decese, potrivit cifrelor de la raportarea de ieri. Totodată, 733.616 de pacienți au fost declarați vindecați.