Consiliul General al Capitalei: PUZ-urile coordonatoare de sector, suspendate pentru un an

19:20

CFR Marfă are un nou director general, Mihai Frăsinoiu, un profesionist în domeniul feroviar, şi împreună cu o echipă de profesionişti vrem să scoatem la liman această companie, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă, după dezbaterile pe bugetul MTI din comisiile parlamentare reunite de buget, finanţe şi bănci."Aşa cum spunea şi premierul Cîţu, noi nu mai putem avea găuri negre la infinit şi pierderi. Trebuie să avem o zonă de echilibru între venituri şi cheltuieli. Chiar am lucrat foarte mult în aceste luni. Am început şi schimbările la management. Astăzi chiar pot să vă anunţ că avem un nou director la compania CFR Marfă. E vorba de domnul Mihai Frăsinoiu, care este profesionist în domeniul feroviar de o viaţă, care are sarcini dificile, dar în care îl ajutăm şi noi. Această companie, după cum ştiţi, trebuie să returneze un ajutor de stat enorm, mai ales prin penalităţile şi dobânzile acumulate din 2013, o decizie finală a Comisiei Europene, dar, împreună cu o echipă de profesionişti, vrem să scoatem la liman această companie", a spus Drulă.Acesta a făcut referire şi la Metrorex, unde a dat asigurări că, după renunţarea la mandat de către directorul general interimar Gabriel Mocanu, va fi anunţat în perioada următoare succesorul acestuia."O să fie schimbări şi la Metrorex. De altfel, directorul de acolo şi-a prezentat renunţarea la mandat astăzi. Momentan, a preluat cineva din conducere, temporar, pentru o perioadă scurtă, delegarea de atribuţii şi vom anunţa noul director general în perioada următoare. Am schimbat şi avem o conducere nouă, un Consiliu de Administraţie ultra-profesionist şi director la Aeroportul Bucureşti. Se simte, ca să zic aşa, o adiere de schimbare şi oamenii au înţeles că trebuie să mergem către profesionalizare, către ajustări. Anul trecut a fost un an greu în România, un an de pandemie şi toată lumea a trebuit să facă ajustări. Unii oameni şi-au pierdut din păcate locurile de muncă, alţii au trecut la program de 4 din 5 (zile/săptămână - n. r.), alţii pe şomaj tehnic. În condiţiile astea, nu e normal ca aceste companii de stat, în multe dintre ele s-au dat prime de milioane de lei, prime discreţionare, în altele s-a crescut masa salarială cu sute de milioane de lei şi s-au crescut salariile cu aproape 20%. Lucrurile acestea încetează, iar în ceea ce priveşte managementul companiilor de stat din subordine - pentru că orice s-ar spune şi oricâte declaraţii ar face ministrul nu poate să facă lucrurile singur, trebuie să ai oameni profesionişti care să se ocupe de toate aceste domenii - ăsta este ghidul şi liniile care ne conduc acţiunea: profesionalism, eficienţă, reformă", a susţinut şeful de la Transporturi.El a dat asigurări că la conducerea Metrorex va fi numit un nou director general cât de curând."Va prelua cu un contract de mandat un nou director general în perioada următoare, vom face anunţul la momentul respectiv", a arătat acesta.În ceea ce priveşte verificarea pe care o face la Metrorex Corpul de control al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Cătălin Drulă spune că este aproape de finalizare."Corpul de control nu a terminat controlul la Metrorex. Chiar săptămâna aceasta a mai fost în acţiuni de control pe teren şi legate de acele spaţii (comerciale - n. r.) din staţiile de metrou. Este aproape spre finalizare acest control", a menţionat Drulă.Întrebat despre paşaportul Covid pentru călătoriile aeriene, ministrul a spus că nu are o poziţie pe acest subiect şi trebuie să discute cu premierul Florin Cîţu."Despre certificatul de vaccinare pentru transportul aerian nu pot să vă dau...e în afara Ministerului Transporturilor, nu am o poziţie pe acest subiect în acest moment. O să discut şi cu premierul pe tema asta", a răspuns ministrul Transporturilor. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Mariana Nica, editor online: Simona Aruştei) Citeşte şi: Buget2021 - Parlament / Bugetul Ministerului Transporturilor, aviz favorabil în comisiile de buget-finanţe LIVE UPDATE VIDEO Comisiile de buget-finanţe dezbat bugetul de stat pe acest an LIVE UPDATE Parlamentul dezbate bugetul de stat pe acest an