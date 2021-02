Un bărbat din Suceava s-a dat drept polițist și a comis un jaf în apartamentul unui tânăr

15:00

Chitaristul Adi Bărar este internat în stare critică la Terapie Intensivă, în Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Medicii l-au intubat și sunt sceptici în legătură cu șansele la viață, pentru că, pe lângă infecția […] The post Adi Bărar, șanse mici la viață după infecția cu temutul COVID: “Are comorbidități importante”. Medicii l-au intubat pe liderul trupei Cargo appeared first on Cancan.ro.