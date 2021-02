Conducerea Facultăţii de Drept propune exmatricularea a 45 de studenţi care au conlucrat în vederea fraudării unor examene

22:10

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, transmite, la împlinirea unui an de la primul caz de COVID-19 înregistrat în România, un mesaj de recunoştinţă întregului personal din sistemul medical, "celor din linia întîi care au luptat neîncetat pentru a salva vieţi, oameni care şi-au riscat propria sănătate ca să aibă grijă de cei mai vulnerabili dintre noi"."Astăzi se împlineşte un an de la primul caz de COVID-19 din România (...). Am trecut împreună printr-un an de restricţii, teamă şi incertitudine. Dar şi un an de solidaritate. Am învăţat să ne protejăm unii pe alţii, să avem grijă de cei mai vulnerabili dintre noi şi să îi apreciem mai mult pe cei din linia întâi care au luptat neîncetat pentru a salva vieţi (...). Mesajul meu este unul de recunoştinţă pentru întregul personal din sistemul medical. Oamenii care şi-au riscat propria sănătate ca să aibă grijă de cei mai vulnerabili dintre noi. Sute de medici s-au oferit voluntar să îngrijească pacienţii cu COVID-19, chiar înainte de a fi întrebaţi. Având în faţă o provocare enormă, au răspuns cu curaj, hotărâre şi profesionalism exemplar. Ei merită cu adevărat aprecierea şi sprijinul nostru!", scrie pe Facebook ministrul Sănătăţii.Voiculescu subliniază, totodată, "sprijinul impresionant" oferit de comunităţi spitalelor atunci când nu existau suficiente materiale de protecţie, mulţumeşte "fiecărui cetăţean, ONG sau companie" care "a ales calea implicării" şi îndeamnă în continuare la precauţie şi vaccinare."Trebuie să continuăm să fim precauţi zi de zi până când vom reveni la viaţa pe care o aveam înainte. Vom reuşi acest lucru prin vaccinare. Vaccinarea este şansa noastră pentru oprirea pandemiei şi întoarcerea la normalitate, iar pentru asta e nevoie de fiecare dintre noi", conchide ministrul Vlad Voiculescu. AGERPRES / (AS - autor: Sorinel Peneş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)