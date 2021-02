SUA: O comisie de experţi recomandă autorizarea vaccinului Johnson & Johnson

02:10

Comisiile parlamentare de buget-finanţe continuă vineri dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pe 2021. UPDATE ORA 20.48 Tanczos Barna, despre protejarea ursului: România trebuie să asigure o gestionare durabilă şi să intervină în cazul în care este nevoie România va trebui să gestioneze durabil pe termen lung populaţia de urs şi să aibă intervenţii în cazul în care este nevoie, aşa cum au făcut Polonia şi toate celelalte state membre, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, în comisiile parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi bănci. El a menţionat că, în acest sens, Ministerul Mediului a lansat o licitaţie pentru stabilirea populaţiei de urs în România şi a demarat un proiect european de 10 milioane de euro pentru stabilirea populaţiei pe bază ştiinţifică, pe mostrele genetice, astfel încât această estimare să fie "cât mai aproape de adevăr şi de realitate". UPDATE ORA 20.09 Buget2021 - Parlament/Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, aviz favorabil pentru bugetul pe 2021 în comisiile de buget-finanţe Comisiile reunite pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) pentru anul 2021. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTODeputaţii şi senatorii din cele două comisii de specialitate au avizat proiectul cu 42 de voturi "pentru". Toate cele 27 de amendamente depuse au fost respinse. UPDATE ORA 19.21 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul Ministerului Justiţiei Bugetul Ministerului Justiţiei pentru anul 2021 a primit, vineri, raport favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite pentru buget-finanţe în forma propusă de iniţiator. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOS-au înregistrat 26 de voturi "pentru" şi 14 abţineri. UPDATE ORA 19.16 Buget2021 - Parlament/ Ministrul Sănătăţii, întrebat despre studiile superioare, consilieri, secretară Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a fost întrebat, vineri, în şedinţa Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament, dacă are studii superioare, câţi consilieri sunt la minister şi dacă are secretară. * UPDATE ORA 18.51 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe, raport favorabil pentru bugetul CNAS Bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) pentru anul 2021 a primit, vineri, aviz favorabil fără amendamente din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament. Au fost 24 de voturi "pentru" şi 16 voturi "împotrivă". * UPDATE ORA 18.45 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe, raport favorabil la bugetul Ministerului Sănătăţii Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOBugetul Ministerului Sănătăţii pentru anul 2021 a primit, vineri, aviz favorabil fără amendamente din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament. Au fost 25 de voturi "pentru", 16 voturi "împotrivă" şi o abţinere. * UPDATE ORA 17.51 Buget2021 - Parlament/Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul MAE Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOBugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost adoptat, vineri, cu raport favorabil în forma propusă de iniţiator, de comisiile reunite de buget-finanţe ale Parlamentului. Propunerea de buget a fost aprobată cu 23 de voturi "pentru". * UPDATE ORA 17.01 Buget2021 - Parlament/Bugetul SGG, avizat cu raport favorabil în comisiile reunite de buget-finanţe Bugetul Secretariatului General al Guvernului a primit, vineri, raport favorabil în forma propusă de iniţiator, în comisiile de buget-finanţe ale Parlamentului. Propunerea de buget a primit 25 de voturi "pentru", 14 "împotrivă" şi 3 abţineri. * UPDATE ORA 16.39 Buget2021 - Parlament/Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul SRTv Bugetul Societăţii Române de Televiziune (SRTv) a primit, vineri, raport de adoptare, fără amendamente, din partea comisiilor reunite de buget-finanţe ale Parlamentului, cu 24 de voturi "pentru", 16 "împotrivă" şi o abţinere. Bugetul propus pentru SRTv este de 360.000.000 de lei. Preşedintele director general al SRTv, Doina Gradea, a apreciat că această sumă este "total insuficientă pentru funcţionare". * UPDATE ORA 16.36 Buget2021 - Parlament/ Bugetul Ministerului Transporturilor, aviz favorabil în comisiile de buget-finanţe Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOComisiile reunite de buget - finanţe au adoptat vineri în forma propusă de Guvern bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii aferent anului 2021. Senatorii şi deputaţii din comisiile pentru buget-finanţe au adoptat bugetul MTI cu 25 de voturi "pentru" şi 17 abţineri. * UPDATE ORA 15.58 Buget2021 - Parlament/Cîmpeanu: Bugetul reuşeşte să acopere toate categoriile de cheltuieli Bugetul alocat Ministerului Educaţiei reuşeşte să acopere toate categoriile de cheltuieli, a declarat vineri ministrul Sorin Cîmpeanu, la finalul şedinţei comisiilor reunite de buget finanţe ale Parlamentului care au dat un vot favorabil acestui buget. * UPDATE ORA 15.52 Buget2021 - Parlament/Sorin Cîmpeanu: Am primit peste 1.000 de propuneri de modificare a planurilor cadru Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat în faţa comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament că au fost primite peste 1.000 de propuneri de modificare a planurilor cadru de liceu care fuseseră validate în luna august a anului trecut şi puse în dezbatere pe parcursul lunii ianuarie. * UPDATE ORA 15.30 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul Ministerului Culturii Bugetul Ministerului Culturii a primit, vineri, raport de adoptare, fără amendamente, din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe ale Parlamentului, cu 25 de voturi "pentru", 14 "împotrivă" şi două abţineri. * UPDATE ORA 15.26 Buget2021 - Parlament/Comisiile reunite de buget-finanţe, raport favorabil la bugetul Ministerului Educaţiei Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOBugetul Ministerului Educaţiei pentru anul 2021 a primit, vineri, aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe din Parlament. Au fost 23 de voturi "pentru" şi 16 abţineri. * UPDATE ORA 13:43 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul Ministerului Public Bugetul Ministerului Public (parchete) pentru anul 2021 a primit vineri raport favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi bănci, în forma propusă de iniţiator.S-au înregistrat 25 de voturi "pentru" şi 17 abţineri. * UPDATE ORA 13:23 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul SRR Comisiile reunite de buget-finanţe au dat vineri raport favorabil pentru bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune pe anul 2021, cu 25 de voturi "pentru" şi 17 "împotrivă".Preşedintele - director general al SRR, Georgică Severin, a spus că suma de 342 de milioane de lei pusă la dispoziţie instituţiei, pentru anul 2021, nu asigură funcţionarea Radioului public. * UPDATE ORA 13:19 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul MApN Bugetul Ministerului Apărării Naţionale a primit, vineri, raport de adoptare din partea Comisiilor reunite de buget-finanţe ale Parlamentului, cu 25 de voturi "pentru" şi 17 abţineri. * UPDATE ORA 13:10 Buget2021 - Parlament/Eduard Novak: Vom împărţi bugetul pe criterii de performanţă Bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului va fi împărţit pe criterii de performanţă, a declarat vineri ministrul Eduard Novak, la finalul şedinţei comisiilor reunite de buget finanţe.El s-a declarat mulţumit de bugetul aprobat de comisiile de specialitate. * UPDATE ORA 11:57 Buget2021 - Parlament/ Comisiile reunite de buget-finanţe - raport favorabil pentru bugetul MDLPA Comisiile reunite de buget-finanţe au dat vineri raport favorabil pentru bugetul MDLPA pe 2021.S-au înregistrat 24 de voturi "pentru" şi 17 abţineri. * UPDATE ORA 11:00 Buget2021 - Parlament/ Bugetul Ministerului Economiei, aviz favorabil în comisia pentru buget, finanţe şi bănci Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) pentru anul 2021 a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finanţe şi bănci.Bugetul Ministerului Economiei a fost avizat cu 25 de voturi "pentru" şi 17 "împotrivă". ORA 06.00 Buget2021 - Parlament/ Comisiile de buget-finanţe continuă dezbaterile la proiectul legii bugetului de stat Comisiile parlamentare de buget-finanţe continuă vineri dezbaterile asupra proiectului legii bugetului de stat pe 2021.Joi, membrii celor două comisii au aprobat mai multe articole din proiect şi au dat vot favorabil bugetelor unor ordonatori principali de credit. Printre acestea se numără bugetele SIE, SRI, SPP, STS, Ministerului Energiei, Ministerului Afacerilor Interne, Administraţiei Prezidenţiale, Senatului şi Camerei Deputaţilor.Nu a fost acceptat niciun amendament.Vineri sunt programate dezbateri la bugetele mai multor ministere, printre care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Justiţiei.Toate bugetele ordonatorilor principali de credite au primit joi avize favorabile în comisiile de specialitate.La proiectul legii bugetului de stat au fost depuse 3.169 de amendamente.Conform calendarului stabilit de Birourile permanente reunite, până sâmbătă, la ora 14,00, sunt prevăzute dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra proiectelor legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pe tema bugetului este programată să înceapă luni la ora 16,00, urmând ca marţi să fie dat votul final la proiectele legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. 