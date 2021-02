SUA: Undă verde pentru al treilea vaccin anti-COVID-19, cel de la Johnson & Johnson

16:50

Zeci de cusături şi broderii tradiţionale, pe care elevii Secţiei externe din Piscu Vechi (Dolj) a Şcolii Populare de Arte şi Meserii "Cornetti" din Craiova le-au realizat în ateliere de lucru, acasă sau la şezători, sunt expuse în aceste zile, de Mărţişor, pe holul central al Consiliului Judeţean. Obiectele sunt de dimensiuni mici, iar copiii şi tinerii care le-au creat le prezintă sub forma mărţişoarelor ce pot fi oferite în această perioadă. Deşi Secţia externă de la Piscu Vechi a Şcolii "Cornetti" are ca profil dansul popular, în ultima perioadă profesoara coordonatoare Camelia Popescu şi-a îndrumat elevii şi spre zona materială a culturii populare, ştiind că fără tradiţii nu este posibilă nicio civilizaţie, chiar dacă progresul presupune eliminarea lentă a acestora, dificultatea este de a găsi un echilibru corect între stabilitate şi variabilitate. "Suntem o secţie externă de dansuri populare a Şcolii de Artă Populară "Cornetti" Craiova, iar în ultima perioadă, pe lângă dansuri populare, am realizat un proiect despre arta tradiţională, meşteşuguri. Am dorit să facem şi ceva fizic şi ne-am axat pe artă populară, pentru că am dorit să le insuflăm copiilor şi tinerilor câte ceva din spiritul strămoşilor lor. Lucrează la orele de curs, dar lucrează şi acasă, cu părinţii, cu bunicile, iar acum avem la dispoziţie şi internetul, unde se găsesc diverse modele, dar copiii au imaginaţie şi fiecare doreşte să îşi personalizeze lucrul. Mergem pe cusături, broderii, foarte puţin pe împletituri şi intenţionăm să mergem şi pe ţesături, însă aici este un pic mai dificil, pentru că trebuie o recuzită", spune profesoara Camelia Popescu. La clasa ei elevii au vârste între 9 şi 19 ani, sunt din mai multe localităţi din Dolj, iar lucrul manual îi ajută să mai ia o pauză de la telefoanele mobile şi tablete. "Deocamdată ne-am axat pe mărţişoare şi obiecte foarte mici şi sperăm ca, pe viitor, să reuşească să îşi coasă singuri costumul popular. Ceea ce fac la aceste cursuri este extraşcolar. După atâta tehnologie, este bine să îşi mai îndrepte atenţia şi spre altceva. Indiferent dacă este artă, dans, muzică, este un lucru bun pentru ei, pentru că îşi pot cultiva un talent. Sunt foarte mulţi copii talentaţi în mediul rural, dar cineva trebuie să le descopere talentul", a afirmat Camelia Popescu. Daria Dănilă Anghel este elevă în clasa a VII-a la Şcoala generală din Piscu Vechi şi a realizat mai multe cusături, unele dintre ele sub îndrumarea bunicii. "Bunica mea făcea asemenea ştergare când era elevă şi am dorit să învăţ modul de lucru. Totul a început la aceste cursuri, unde ne-a povestit doamna profesoară despre cusături. Am primit materialele, am început să lucrez şi, spre surprinderea mea, mi-a şi plăcut. Astfel de lucruri nu prea se mai fac nici măcar la sate, pentru că nici nu se mai folosesc în case", povesteşte Daria. Anda Maria este elevă în clasa a XII-a la Liceul "Mihai Viteazul" din Băileşti şi spune că acest lucru a devenit o pasiune pentru ea: "Totul a început acum câteva luni, când doamna profesoară ne-a propus să lucrăm. Am descoperit că îmi place foarte mult, a devenit o pasiune şi aş vrea să continui cumva această activitate, pentru a profita de ceea ce am învăţat". Şcoala Populară de Arte şi Meserii "Cornetti" din Craiova este o instituţie publică de cultură, cu profil de învăţământ artistic de amatori, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Dolj, iar expoziţia dedicată Mărţişorului cuprinde şi lucrările de pictură, grafică şi artă cinematografică foto-video realizate de elevii de la cele trei secţii de artă vizuală, lucrări create în perioada de pandemie."Avem copii talentaţi, avem profesori dedicaţi şi ce poate fi mai frumos acum, la început de primăvară, decât o expoziţie de artă dedicată Mărţişorului, care să ne lumineze sufletul şi mintea. Avem 30 de exponate de la cele trei secţii de arte vizuale, iar 'colţişorul' de artă populară este realizat din peste 50 de exponate şi multe mărţişoare. De asemenea, două dintre elevele noastre le-au arătat cum se lucrează celor care au dorit să vadă ce se face la Şcoala "Cornetti". Am ales să deschidem o secţie externă la Piscu Vechi, pentru că acolo este o zonă încărcată de tradiţii, iar Consiliul Local este deschis păstrării şi promovării tradiţiilor. De asemenea, am găsit deschidere şi din partea bunicilor, părinţilor, care ne-au sprijinit să facem şi diferite şezători. Multe exponate sunt lucrate de copii la şezători, părinţii chiar ne mulţumesc că, în afară de telefon şi calculator, copiii fac şi altceva, iar cursurile de artă populară nu sunt de câteva luni, ci sunt de doi ani", a afirmat managerul Şcolii Populare de Artă şi Meserii "Cornetti", Aida Ionescu. AGERPRES/(A - autor: Maria Mitrică, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu) Foto: (c) MARIA MITRICA / AGERPRES