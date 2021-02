18:40

Marea Britanie i-a adus sâmbătă un ultim omagiu, cu onoruri militare, eroului său Captain Tom, veteran de război decedat la vârsta de 100 de ani, după ce a reuşit să strângă o sumă record pentru serviciul de sănătate în timpul epidemiei de COVID-19, relatează France Presse. Foto: (c) Joe Giddens/Pool via REUTERSSicriul lui Tom Moore, învelit în drapelul britanic, pe care erau aşezate medaliile primite, a fost purtat la crematoriul din Bedford (centrul Angliei) de şase soldaţi ai Yorkshire Regiment, care a succedat regimentului în care veteranul a servit în Al Doilea Război Mondial. Foto: (c) Joe Giddens/Pool via REUTERSÎnainte de începerea ceremoniei, transmisă în direct la televiziune, un avion care a participat în război a survolat locul, sub un soare de primăvară, în timp ce au fost trase trei salve de onoare. Foto: (c) Joe Giddens/Pool via REUTERSDin cauza lockdown-ului în vigoare, la ceremonie au asistat doar opt membri ai familiei: cele două fiice şi soţii lor, alături de cei patru nepoţi ai lui Moore.Serviciul funebru a fost deschis cu cântecul înregistrat de Captain Tom împreună cu starul Michael Ball, imnul echipei de fotbal Liverpool FC, 'You'll Never Walk Alone', devenit simbol al întrajutorării în timpul epidemiei.Tom Moore, care avea 99 de ani când a fost instituit primul lockdown în primăvara trecută, îşi stabilise iniţial obiectivul modest de a strânge 1.000 de lire pentru a ajuta serviciul naţional de sănătate, copleşit de numărul bolnavilor de COVID-19. Pentru aceasta, el s-a angajat să parcurgă, înainte de a împlini centenarul, de 100 de ori lungimea grădinii sale.Imaginea veteranului aplecat asupra cadrului său şi avansând cu orice preţ i-a emoţionat pe britanici şi le-a întărit sentimentul de recunoştinţă faţă de cadrele medicale din prima linie. Foto: (c) Peter Cziborra/REUTERSÎn cele din urmă, donaţiile au ajuns la aproape 33 milioane de lire, iar Captain Tom a devenit o celebritate. La împlinirea a 100 de ani, a primit onoruri militare şi a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a, ieşită special din izolare pentru această ocazie.Moartea lui Captain Tom în ziua de 2 februarie, la spital, după ce contractase coronavirusul şi o pneumonie, a declanşat o avalanşă de omagii, inclusiv din partea reginei, a Casei Albe şi a ONU.Conform dorinţei sale, melodia 'My Way' interpretată de Frank Sinatra a închis ceremonia, înainte de ultimul sunet de trompetă, 'The Last Post', urmat de un minut de tăcere.Mesajele de simpatie au curs cu miile într-o carte de condoleanţe deschisă online de familie, care a rugat publicul să rămână acasă, respectând consemnele oficiale.Într-o carte pe care a scris-o şi din care familia a dezvăluit ultimul capitol, înainte de publicarea pe 2 aprilie, Captain Tom spunea că i se pare 'curios şi mai degrabă emoţionant' ca decesul său să facă să plângă mai mulţi oameni decât cei pe care i-a cunoscut. 'Înainte, funeraliile mele n-ar fi făcut decât un mic anunţ în ziarul local', scria el.Atunci când relaxarea restricţiilor o va permite, cenuşa sa va fi depusă în cavoul din Yorkshire al familiei, alături de rămăşiţele părinţilor şi bunicilor săi.