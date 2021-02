Solidaritatea Sanitară protestează pe 1 şi 2 martie la porţile Parlamentului

11:20

Scriitorul şi criticul literar Henry James, având origini irlandeze, s-a născut la 15 aprilie 1843, la New York, ca fiu al unui predicator protestant, partizan al ideilor mai liberale ale unitarienilor, prieten al transcendentaliştilor şi al fourieriştilor. Cu un an înainte se născuse fratele său William, viitorul filosof şi psiholog, unul din fondatorii curentului pragmatist. Ei vor mai avea doi fraţi şi o soră. A copilărit la Albany, statul New York, potrivit "Dicţionarului cronologic - Literatura americană", Bucureşti, 1977.A călătorit des, împreună cu familia, în marile oraşe europene din Anglia, Italia, Elveţia, Franţa şi Germania. A citit multă literatură clasică europeană, modelele sale literare fiind Balzac, Flaubert, Maupassant, Prosper Merimee, George Eliot şi George Sand. Înainte de izbucnirea războiului de secesiune (1861-1865), familia James a revenit în America, la Newport.A început să publice schiţe şi nuvele în diferite reviste încă din vremea studenţiei. La 19 de ani, s-a înscris la Facultatea de Drept de la Harvard, dar şi-a dedicat timpul de studiu pentru a-i citi pe Charles Augustin Sainte-Beuve, Honoré de Balzac şi Nathaniel Hawthorne.Prima lui povestire, "A Tragedy af Error" (1864), a apărut în publicaţia lunară "The Continental Monthly" din New York, iar primele sale comentarii critice au apărut în "North American Review". Când William Dean Howells a devenit editor al "The Atlantic Monthly", James a găsit în el un prieten şi un mentor (potrivit Tabelului cronologic din volumul "Desenul din covor", Henry James, Bucureşti, 1986).James a scris povestiri, recenzii şi articole aproape un deceniu înainte de a încerca să scrie un roman. Cariera lui a fost una dintre cele mai lungi şi mai influente din istoria literaturii americane.Între 1875-1876, a locuit la Paris şi a scris scrisori literare pentru "New York Tribune". Primele lui naraţiuni, "Roderick Hudson" (1875) şi "The American" (1877), pot fi caracterizate în termenii romanului realist tradiţional, dar, pe măsură ce s-a apropiat de sfârşitul carierei, a pus tot mai hotărât accentul pe recrearea interioară a lumii în psihologia eroului.Studiu reacţiilor spiritului spontan american în faţa culturii şi tradiţiilor europene este subiectul romanului "The Portrait of a Lady" (1881), considerat de unii critici cel mai bun roman al său. Aceeaşi temă are romanul "The Europeans" (1878). Romanul "Washington Square" (1881) a fost dramatizat postum sub titlul "The Heiress".În 1881, s-a întors în America, dar în anul următor s-a stabilit definitiv în Anglia.Următoarea perioadă a creaţiei sale a inaugurat-o cu romanele "The Bostonians" (1886) şi "The Princess Casamassima" (1886), în care vădeşte o preocupare pentru mişcările sociale ale vremii. Aceste două cărţi au fost urmate de "Tragic Muse" (1890), în care James afirmă interesul pentru teatru. În romanele "The Spoils of Poynton" (1897), "What Maisie Knew" (1897), "In the Cage" (1898) şi "The Awkward Age" (1899) este vizibilă încă influenţa tehnicii dramatice.În 1898, s-a stabilit la Rye, în Sussex, unde şi-a petrecut tot restul vieţii. Aici a scris romanele din ultima perioadă de creaţie, începând cu "The Turn of the Screw" (1898). Din această perioadă datează alte trei romane ale sale legate tematic: "The Ambassadors" (1903), "The Wings of the Dove" ( 1902) şi "The Golden Bowl" (1904).Între 1904-1905 a vizitat din nou Statele Unite. Între 1910-1914, a început să-şi scrie autobiografia, din care în timpul vieţii a publicat doar două volume: "A Small Boy and Others" (1913) şi "Notes of a Son and Brother" (1914).În 1915, în semn de loialitate pentru patria de adopţie, dar şi de protest împotriva politicii americane de neutralitate, Henry James a devenit cetăţean britanic.A murit la Rye, la 28 februarie 1916, lăsând neterminate cel de-al treilea volum autobiografic "The Middle Years" (1917) şi romanele "The Ivory Tower" şi "The Sense of the Past".În 1915, a fost decorat cu Ordinul de Merit de către regele Regatului Unit George al V-lea. Între 1921-1923 a apărut la Londra o ediţie completă de "Opere" ale lui Henry James, în 35 de volume (potrivit Tabelului cronologic din volumul "Nuvele", Henry James, Bucureşti, 1968). AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Doina Lecea, editor online: Ady Ivaşcu)