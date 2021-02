Ionuţ Negrilă, înmormântat la Caracal. Tânărul poliţist a murit într-un accident de motocicletă, în Capitală

09:40

Sellu a împlinit vârsta de 20 de ani și a sărbătorit în mare stil. Tzancă Uraganul a întreținut atmosfera și i-a distrat pe invitați până în zori. De ziua lui, tânărul a primit numeroase urări […] The post Selly, petrecere cu ștaif la 20 de ani! Tzancă Uraganul i-a cântat toată noaptea appeared first on Cancan.ro.