Coronavirus: Israelul confirmă vaccinarea palestinienilor cu permis de muncă israelian (oficial)

16:10

Katy Perry, Post Malone şi J Balvin vor figura pe un album muzical ce va marca împlinirea a 25 de ani de la apariţia francizei Pokemon, relatează duminică contactmusic.com.Artiştii vor crea şi interpreta melodii pentru un produs muzical ce va conţine paisprezece piese, intitulat "Pokemon 25: The Album".Albumul va include piese de la unsprezece artişti ai Universal Music Group (UMG) şi va fi lansat spre sfârşitul acestui an.Ştirea a fost dezvăluită sâmbătă, la finalul concertului virtual organizat cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Pokemon. Evenimentul l-a avut drept cap de afiş pe Post Malone. Interpretul hitului "Circles" a lansat un cover al piesei "Only Wanna Be With You" de la Hootie & The Blowfish, care va fi inclus pe noul album.Artistul a declarat că interpretarea piesei a fost "super distractivă". "Întotdeauna am fost un fan al trupei şi al lui Darius (Rucker, solistul). Piesa este una dintre preferatele mele şi a fost super distractiv să o interpretez", a spus el pentru revista Rolling Stone. "Piesa a fost lansată acum 25 de ani, ceea ce coincide cu momentul în care a început Pokemon", a precizat Malone.J Balvin a dezvăluit că melodia sa nu este încă terminată, însă şi-a dedicat atenţia emisiunilor TV şi jocurilor video vechi din cadrul francizei pentru a crea un single de succes, pe placul fanilor săi şi ai fenomenului Pokemon. "Vom veni cu un cântec nebun. Va fi pe placul tuturor", a declarat vedeta reggaeton în vârstă de 35 de ani.Katy Perry a declarat luna trecută că după ce a devenit mamă i s-a părut şi mai "interesată" această colaborare.Cântăreaţa în vârstă de 36 de ani - care a adus-o pe lume pe fiica ei, Daisy, în august 2020 - a spus că îi place să facă parte "din orice este jucăuş, are o poveste frumoasă şi are mesaje bune de împărtăşit lumii"."Acum, când am un copil, înţeleg că este atât de important să te joci", a adăugat artista. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Ady Ivaşcu)