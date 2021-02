O fostă campioană la înot doarme într-un cimitir de 4 ani: “Supraviețuiesc fără vreun ban”. Laraine McHendrie Decarie a studiat la o facultate renumită din Montreal

11:50

Cătălin Scărlătescu a reușit o transformare spectaculoasă, a dat jos 50 de kilograme, iar acum se simte mai bine ca niciodată. Juratul de la „Chefi la Cuțite” a vorbit despre ce dietă a urmat și […] The post Ce l-a determinat pe Cătălin Scărlătescu să slăbească? Juratul de la „Chefi la cuțite” a dat jos 50 de kilograme.„ Am întinerit cu vreo 30 de ani” appeared first on Cancan.ro.