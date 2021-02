Coronavirus: În capitala norvegiană Oslo au fost reimpuse măsuri de semi-izolare

20:00

Peste 20 de milioane de persoane din Regatul Unit au primit deja o primă doză de vaccin împotriva coronavirusului, a declarat duminică ministrul Sănătăţii, Matt Hancock, relatează AFP. Foto: (c) Tolga Akmen/Pool via REUTERS"Sunt absolut încântat că peste 20 de milioane de persoane au fost vaccinate în Regatul Unit", a spus ministrul Hancock într-un videoclip postat pe Twitter. I’m delighted more than 20 million people across the UK have now been vaccinated. A magnificent achievement for the country. The vaccine is our route out. When you get the call, get the jab! pic.twitter.com/HCwxpqn7RN— Matt Hancock (@MattHancock) February 28, 2021 El a mulţumit ''tuturor celor care s-au prezentat pentru vaccinare, deoarece ştim cu tot mai multă siguranţă că vaccinul vă protejează, vă protejează comunitatea şi este, de asemenea, calea de ieşire pentru noi toţi''."Mai este drum lung de parcurs, dar facem paşi mari", a adăugat el. Ministrul britanic nu a menţionat numărul de persoane care au primit a doua doză de vaccin, dar potrivit ultimelor cifre oficiale disponibile, care datează de vineri, au fost administrate aproximativ 768.810 doze.Foarte puternic afectat de pandemie cu aproximativ 123.000 de morţi, Regatul Unit mizează pe vaccinarea în masă pentru a ieşi din carantina impusă din ianuarie pentru a combate un nou val foarte virulent de coronavirus, atribuit unei tulpini mai contagioase care a apărut în sudul Angliei. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)