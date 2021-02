Gigi Becali, ironic în direct: „A fost aranjament cu Iftime! I-am dat 50.000 de euro lui Șeroni”

17:50

Fotbalul românesc continuă să producă episoade de neînțeles: șeful FRF e acuzat că se transformă în agent de jucători, dar și că nu dorește progresul echipelor, fiind învinuit de Mihai Rotaru, un patron care a bifat realizări cu clubul său doar în privința vânzărilor de jucători și care în ultimii 5 ani are un coeficient european sub al unor formații precum Kukesi, The New Saints sau Alașkert. ...