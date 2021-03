Povestea impresionantă a ambulanțierului care a transportat o bolnavă în spate: „A făcut ceea ce puțină lume ar fi făcut…un gest eroic”

16:50

O partidă de fotbal între prieteni în Suceava s-a încheiat într-un mod traumatizant… Un tânăr a murit subit pe terenul de fotbal, sub privirile îngrozite ale tuturor celor prezenți. Potrivit martorilor, decesul bărbatului a survenit […] The post Un tânăr din Suceava a murit subit pe un teren de fotbal, sub privirile îngrozite ale prietenilor săi. Decesul a survenit imediat după ce a marcat un gol appeared first on Cancan.ro.