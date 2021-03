Jador a fost aproape de o criză de nervi în timpul consiliului de la Survivor. Ce l-a nemulțumit pe Faimos: „E multă ură între noi”

21:10

Cătălin Scărlătescu a avut o ambiție colosală pentru a slăbi. Celebrul chef s-a pus pe treabă și a reușit să dea jos peste 50 de kilograme, dar nu singur, ci cu ajutorul unei diete pe […] The post Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să scape de peste 50 de kilograme. Ce dietă a ținut celebrul chef appeared first on Cancan.ro.