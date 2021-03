Orban: PSD a alocat bani primarilor după propria politică, discriminând cetăţenii

09:50

Ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, organizată în format virtual în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, a fost deschisă duminică seară de actriţele Amy Poehler şi Tina Fey, în calitate de gazde ale galei, printr-un duplex realizat din Los Angeles şi New York, informează AFP. Fără şampanie şi fără covorul roşu, cea de-a 78-a ediţie a acestei gale ar putea să rezerve totuşi numeroase surprize, precum premierea unor regizoare de la Hollywood şi consacrarea mult aşteptată a platformei de streaming Netflix.Cele mai multe dintre starurile nominalizate vor trebui să se mulţumească însă cu primirea trofeelor într-o manieră virtuală, din confortul locuinţelor lor. Unele dintre vedete au anunţat totuşi că îşi vor deschide mini-barurile, pentru a respecta astfel tradiţia unei gale care, de obicei, se desfăşoară într-un format mai puţin formal. "Suntem pe cale să facem o petrecere", a declarat Kate Hudson, nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar într-o comedie"."Sunt mereu puţin emoţionată când trebuie să prezint, s-ar putea să fi băut deja câteva pahare" în momentul decernării, a explicat vedeta hollywoodiană. * UPDATE ORA 07.18 VIDEO Globurile de Aur 2021: Filmul ''Nomadland'' şi serialul ''The Crown'', marii câştigători ai galei Lungmetrajul ''Nomadland'' a fost desemnat cel mai bun film dramatic, iar ''The Crown'' a câştigat patru trofee - inclusiv la categoria "cel mai bun serial TV - dramă" - la cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur, duminică seară, într-o ceremonie televizată din New York şi Los Angeles, organizată în format virtual din cauza pandemiei de COVID-19 şi marcată de controverse legate de lipsa de diversitate din cadrul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (HFPA), instituţia care atribuie aceste trofee, informează site-ul revistei Variety. * UPDATE ORA 06.19 Lista completă a premiilor atribuite la gala de decernare a Globurilor de Aur 2021 Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 78-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles şi New York.CINEMATOGRAFIE:Cel mai bun film - dramă: "Nomadland"Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cel mai bun actor într-un film-dramă: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")Congratulations to @SachaBaronCohen for winning Best Actor in a Motion Picture at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/fzbnKc7sOS— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")Rosamund Pike’s gorgeous gown is almost as big as her charm! We interviewed her after her #GoldenGlobes win for Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy! pic.twitter.com/7ZUZYcK1cU— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and The Black Messiah")Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jodie Foster ("The Mauritanian")Jodie Foster wins the award for Best Supporting Actress in a Motion Picture at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/UZlX7q7lu3— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cel mai bun scenariu: Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7")Cea mai bună coloană sonoră: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste ("Soul")Cel mai bun cântec original: "Io Si", interpretat de Laura Pausini în filmul "The Life Ahead"Cel mai bun film străin: "Minari" (SUA)Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul"Premiul onorific Cecil B. DeMille: Jane FondaTELEVIZIUNE:Cel mai bun serial-dramă: "The Crown"Cel mai bun serial - comedie/musical: "Schitt's Creek"Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Josh O'Connor ("The Crown")It's 3am in the U.K., so we happened to catch @JoshOConnor15 right before his coffee buzz ran out, but AFTER he won Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/dh63pLOmqw— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Emma Corrin ("The Crown")It's been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobes! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series - Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: ("The Queen's Gambit")Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Mark Ruffalo ("I Know This Much Is True")Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Anya Taylor-Joy ("The Queen's Gambit")Congratulations to Anya Taylor-Joy for winning Best Performance by an Actress in a Limited Series or a Motion Picture Made for Television at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/bDQqL2stbU— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: John Boyega ("Small Axe")John Boyega wins the award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Television Series at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/46uEvYMqWx— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Gillian Anderson ("The Crown")Congratulations to @GillianA for winning the award for Best Performance by an Actress in a Television Supporting Role at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/rIylJebR13— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Premiul onorific Carol Burnett: Norman Lear. * UPDATE ORA 06.15 Globurile de Aur 2021 - "Nomadland", desemnat cel mai bun film - dramă Lungmetrajul "Nomadland" a câştigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 78-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles şi New York, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Nomadland (@nomadlandfilm) - Best Motion Picture - Drama. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/lPo4Dyy99d— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Pelicula "Nomadland", regizată de Chloe Zhao, a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice "The Father", "Mank", "Promising Young Woman", "The Trial of the Chicago 7". Filmul "Nomadland" spune povestea unei femei, interpretată de actriţa Frances McDormand, care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada.În 2020, Globul de Aur la categoria "cel mai bun film - dramă" a fost câştigat de lungmetrajul "1917", regizat de cineastul britanic Sam Mendes. * UPDATE ORA 06.11 Globurile de Aur 2021 - Andra Day, cea mai bună actriţă într-un film dramatic Andra Day a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film dramatic la cea de-a 78-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles şi New York, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Andra Day (@AndraDayMusic) - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama - The United States vs. Billie Holiday (@USvsBillie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/0GqLiftZih— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au fost nominalizate actriţele Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman"). În filmul "The United States vs Billie Holiday", actriţa Andra Day interpretează rolul legendarei cântăreţe americane de jazz Billie Holiday.Acesta este primul Glob de Aur din palmaresul actriţei americane.În 2020, premiul la această categorie a fost câştigat de Renée Zellweger cu rolul din filmul "Judy". * UPDATE ORA 06.06 Globurile de Aur 2021 - Sacha Baron Cohen, cel mai bun actor într-un film - comedie/musical Sacha Baron Cohen a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie /musical, informează contul de Twitter al acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy - Borat Subsequent Moviefilm. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/oM7WseKasi— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Starul britanic a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "Borat Subsequent Moviefilm" şi a concurat în această categorie cu James Corden ("The Prom"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield"), Andy Samberg ("Palm Springs").Acesta este cel de-al doilea Glob de Aur din palmaresul actorului britanic, care a mai fost recompensat şi în 2007 pentru rolul interpretat în filmul "Borat".În 2020, premiul acestei categorii a fost câştigat de galezul Taron Egerton cu rolul din filmul "Rocketman". * UPDATE ORA 06.02 Globurile de Aur 2021 - "Borat Subsequent Moviefilm", desemnat cel mai bun film - comedie/musical Lungmetrajul "Borat Subsequent Moviefilm" a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Congratulations to Borat Subsequent Moviefilm - Best Motion Picture - Musical or Comedy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/dF34ZKxGUR— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Pelicula, regizată de Jason Woliner, cu Sacha Baron Cohen în rolul principal, a concurat la această categorie cu filmele "Hamilton", "Music", "Palm Springs", "The Prom". În 2020, premiul la această categorie a revenit producţiei cinematografice "Once Upon a Time...in Hollywood". * UPDATE ORA 05.57 Globurile de Aur 2021 - Chloe Zhao, recompensată cu Globul de Aur pentru regie Cineasta Chloe Zhao a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru regie cu filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Chloé Zhao - Best Director - Motion Picture - Nomadland (@nomadlandfilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/y1mJQZKaM5— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au concurat cineaştii David Fincher ("Mank"), Regina King ("One Night in Miami"), Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7"), Chloe Zhao ("Nomadland"), Emerald Fennell ("Promising Young Woman").Filmul "Nomadland" spune povestea unei femei, interpretată de actriţa Frances McDormand, care devine un fel de nomad al zilelor noastre, transformându-şi camioneta într-o locuinţă mobilă şi călătorind alături de alţi compatrioţi într-o caravană ce străbate vestul american, după colapsul economic al unui orăşel din Nevada. Chloe Zhao a devenit astfel cea de-a doua femeie din istoria Globurilor de Aur care a câştigat premiul pentru regie. Prima performanţă de acest tip a fost realizată de Barbra Streisand în 1984, pentru regia filmului "Yentl".În 2020, Globul de Aur pentru regie a fost câştigat de cineastul britanic Sam Mendes cu filmul "1917". * UPDATE ORA 05.48 Globurile de Aur 2021 - Chadwick Boseman, cel mai bun actor într-un film dramatic Chadwick Boseman, decedat în 2020, a câştigat postum premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic graţie rolului interpretat în pelicula "Ma Rainey's Black Bottom", duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Chadwick Boseman (@chadwickboseman) - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Ma Rainey's Black Bottom (@MaRaineyFilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/aVUlR7IyHq— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au fost nominalizaţi actorii Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Anthony Hopkins ("The Father"), Gary Oldman ("Mank"), Tahar Rahim ("The Mauritanian"). În acest film, starul american de culoare, decedat în 2020, interpretează rolul unui trompetist din trupa unei celebre cântăreţe de blues.Anul trecut, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de actorul Joaquin Phoenix pentru rolul din filmul "Joker". * UPDATE ORA 05.38 Globurile de Aur 2021: "The Queen's Gambit", cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV Producţia de televiziune "The Queen's Gambit" a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 78-a gală de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului. În miniseria TV "The Queen's Gambit", rolul principal este jucat de actriţa Anya Taylor-Joy, interpreta unei tinere campioane de şah care se confruntă cu dependenţa de droguri şi de alcool.La această categorie au concurat producţiile de televiziune "Normal People", "The Queen's Gambit", "Small Axe", "The Undoing", "Unorthodox".În 2020, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de producţia "Chernobyl". * UPDATE ORA 05.24 Globurile de Aur 2021 - Jodie Foster şi Daniel Kaluuya, premiaţi pentru roluri cinematografice secundare Jodie Foster şi Daniel Kaluuya au fost desemnaţi cei mai buni actori în roluri cinematografice secundare graţie interpretărilor lor din filmele "The Mauritanian", respectiv "Judas and The Black Messiah", la cea de-a 78-a gală a Globurilor de Aur, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine din Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al acestor trofee. Congratulations to Jodie Foster - Best Performance by an Actress in a Supporting Role in Any Motion Picture - The Mauritanian (@TheMauritanian). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/DeP7gjub7X— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La categoria "cel mai bun actor într-un rol secundar într-un film" au fost nominalizaţi Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Jared Leto ("The Little Things"), Bill Murray ("On the Rocks"), Leslie Odom Jr ("One Night in Miami"). Acesta este primul Glob de Aur pentru actorul britanic de culoare Daniel Kaluuya, care a mai primit o nominalizare în 2018 pentru rolul jucat în filmul "Get Out". Foto: (c) Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS Premiul echivalent feminin - cea mai bună actriţă în rol secundar într-un lungmetraj - a fost câştigat de Jodie Foster, graţie interpretării sale din filmul "The Mauritanian". Actriţa americană are în palmares alte două Globuri de Aur, primite în 1989 pentru rolul principal din "The Accused" şi în 1992 pentru interpretarea din "The Silence of the Lambs", dar şi un trofeu onorific - Cecil B. DeMille Award -, pe care l-a primit în 2013. În 2020, rolurile secundare din producţii cinematografice au fost atribuite actorilor Brad Pit ("Once Upon a Time... in Hollywood"), respectiv Laura Dern ("Marriage Story"). * UPDATE ORA 05.03 Globurile de Aur 2021 - "The Crown" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-dramă Producţia de televiziune "The Crown" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 78-a gală a Globurilor de Aur, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine din Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al acestor trofee. Congratulations to The Crown (@TheCrownNetflix) - Best Television Series - Drama. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/lmcZxcwFzi— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La categoria "cel mai bun serial - dramă" au fost nominalizate producţiile de televiziune "The Crown", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Ozark", "Ratched"."The Crown" este un serial de ficţiune, produs de platforma de streaming Netflix, care se inspiră din viaţa reginei Elisabeta a II-a şi a altor membri din familia regală a Marii Britanii.Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de producţia TV "Succession". * UPDATE ORA 04.57 Globurile de Aur 2021 - "Minari" s-a impus la categoria cel mai bun film străin Producţia cinematografică "Minari", scrisă şi regizată de cineastul american de origine sud-coreeană Lee Isaac Chung, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Minari (USA) (@MinariMovie) - Best Motion Picture - Foreign Language. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/ARFFIVN8GP— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au fost nominalizate filmele "Another Round" (Danemarca), "La Llorona" (Guatemala), "The Life Ahead" (Italia), "Minari" (SUA), "Two of Us" (Franţa). Filmul "Minari", inspirat din evenimente reale din viaţa regizorului Lee Isaac Chung, este un lungmetraj dramatic care relatează aventurile unei familii americane de origine coreeană, ai cărei membri se mută din Los Angeles în statul Arkansas în căutarea "visului american".Anul trecut, Globul de Aur pentru film străin a fost câştigat de producţia sud-coreeană "Parasite". * UPDATE ORA 04.48 Globurile de Aur 2021 - Josh O'Connor, desemnat cel mai bun actor într-un serial-dramă Josh O'Connor a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă graţie interpretării sale din producţia TV "The Crown", duminică seară, la cea de-a 78-a gală de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului. Congratulations to Josh O'Connor (@JoshOConnor15) - Best Performance by an Actor in a Television Series - Drama - The Crown (@TheCrownNetflix). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/l0Dk6xYgfx— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au fost nominalizaţi actorii Jason Bateman ("Ozark"), Josh O'Connor ("The Crown"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Al Pacino ("Hunters"), Matthew Rhys ("Perry Mason").Acesta este primul Glob de Aur câştigat de actorul britanic Josh O'Connor, care interpretează în serialul "The Crown" rolul prinţului Charles al Marii Britanii. În 2020, premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă a fost câştigat de Brian Cox, protagonistul serialului "Succession". * UPDATE ORA 04.39 Globurile de Aur 2021 - Rosamund Pike, cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical Rosamund Pike a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 78-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film de comedie-musical pentru rolul din "I Care A Lot", informează contul de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA). Congratulations to Rosamund Pike - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy - I Care a Lot. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/xDhAD2SYSO— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au fost nominalizate actriţele Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm"), Kate Hudson ("Music"), Michelle Pfeiffer ("French Exit"), Rosamund Pike ("I Care A Lot"), Anya Taylor-Joy ("Emma"). Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Rosamund Pike. Actriţa britanică a mai fost nominalizată de două ori la Globul de Aur: în 2015, pentru rolul din filmul "Gone Girl", şi în 2019, pentru interpretarea din lungmetrajul "A Private War". Rosamund Pike just won Best Actress in a Motion Picture, Musical or Comedy at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/dHHQDZldUR— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 În 2020, Globul de Aur la această categorie a fost câştigat de Awkwafina cu rolul din "The Farewell". * UPDATE ORA 04.32 Globurile de Aur 2021 - "Schitt's Creek" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-comedie/musical Producţia de televiziune "Schitt's Creek" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.Congratulations to Schitt's Creek (@SchittsCreek) - Best Television Series - Musical or Comedy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/AoLVDLGO4c— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au concurat serialele "Emily in Paris", "The Flight Attendant", "Schitt's Creek", "The Great", "Ted Lasso". "Schitt's Creek", creat de Dan şi Eugene Levy, este un serial de comedie canadian, ajuns la cel de-al şaselea sezon, despre o familie privilegiată care se confruntă cu probleme financiare. Actorii Eugene Levy şi Catherine O'Hara interpretează rolurile principale. Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/musical a fost atribuit producţiei TV "Fleabag". * UPDATE ORA 04.28 Globurile de Aur 2021 - Jason Sudeikis, desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie-musical Jason Sudeikis a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie/ musical la cea de-a 78-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase, atribuite duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului. Congratulations to Jason Sudeikis - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - Ted Lasso (@TedLasso). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/apf5jucAmL— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 La această categorie au concurat actorii Don Cheadle ("Black Monday"), Nicholas Hoult ("The Great"), Eugene Levy ("Schitt's Creek"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso"), Ramy Youssef ("Ramy").Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Jason Sudeikis, protagonistul serialului "Ted Lasso".În 2020, premiul acestei categorii a fost atribuit actorului Ramy Youssef pentru interpretarea sa din serialul "Ramy". * UPDATE ORA 04.12 Globurile de Aur 2021 - Emma Corrin, cea mai bună actriţă într-un serial-dramă Emma Corrin a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial dramatic graţie rolului interpretat în producţia de televiziune "The Crown", duminică seară, la cea de-a 78-a gală a Globurilor de Aur, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al acestor distincţii prestigioase. Sursa foto: Golden Globes/FacebookLa această categorie au fost nominalizate actriţele Emma Corrin ("The Crown"), Olivia Colman ("The Crown"), Jodie Comer ("Killing Eve"), Laura Linney ("Ozark"), Sarah Paulson ("Ratched").În serialul "The Crown", actriţa britanică Emma Corrin interpretează rolul prinţesei Diana.Acesta este primul Glob de Aur câştigat de Emma Corrin.În 2020, trofeul a revenit actriţei Olivia Colman, interpreta reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii în serialul "The Crown". * UPDATE ORA 03.30 Globurile de Aur 2021 - Catherine O'Hara, cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical Catherine O'Hara a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie-musical graţie interpretării sale din producţia TV "Schitt's Creek", duminică seară, la cea de-a 78-a gală de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al evenimentului. Foto: (c) NBC Handout/via REUTERSLa această categorie au concurat actriţele Lily Collins ("Emily in Paris"), Kaley Cuoco ("The Flight Attendant"), Elle Fanning ("The Great"), Jane Levy ("Zoey's Extraordinary Playlist"), Catherine O'Hara ("Schitt's Creek"). Congratulations to the winner of Best Actress in A TV Series - Musical or Comedy, Catherine O'Hara! #GoldenGlobes pic.twitter.com/VnwU5TEDbL— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021 Acesta este primul Glob de Aur din cariera actriţei Catherine O'Hara. Pentru rolul interpretat în "Schitt's Creek", ea a fost recompensată anul trecut şi cu un trofeu Primetime Emmy.În 2020, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de Phoebe Waller-Bridge, pentru rolul interpretat în serialul "Fleabag".Mult râvnitele Globuri de Aur deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood şi sunt considerate, totodată, un instrument util de previzionare a viitorilor câştigători la gala Oscar. În 2019, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), instituţia care decernează aceste premii, a fost deosebit de inspirată: toţi câştigătorii de la Globurile de Aur din secţiunea cinematografică au reuşit apoi să se impună şi la gala premiilor Oscar, cu excepţia categoriei "cea mai bună coloană sonoră".