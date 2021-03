Prima zi de primăvară vine cu ploi și ninsori! Prognoza METEO 1 martie 2021

10:00

Daca anii trecuti au fost sub semnul dietei ketogenice, se pare ca in aceasta primavara tendintele in nutritie nu se refera la o dieta anume, ci la o serie de concepte alimentare si de stil de viata, care urmaresc imbunatatirea starii de sanatate. Detalii despre dieta acestei primaveri, aflam de la nutritionistul Lygia Alexandrescu.