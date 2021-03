După 7 ani de procese, cazul Coman ajunge la CEDO, pentru că statul român nu recunoaște cuplurile gay: „Dacă ne dăm jos din avion în România, nu mai existăm ca soți”

12:00

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți peste doar câteva zile. Cei doi au totul pregătit pentru venirea pe lume a fetiței lor. Vedeta a anunțat că și-a pregătit deja geanta pentru maternitate. „Mi-am pregătit geanta pentru maternitate, mă uit în fiecare zi în ea, am impresia că am pus prea multe. Am și kit-ul […]