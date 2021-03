Întâmplare inedită! Un avion a fost nevoit să revină pe aeroport, după ce căpitanul a fost atacat de o pisică

08:10

Polițiștii ieșeni s-au confruntat, în ultimele 48 de ore, cu mai multe disparții din centrele de plasament. Este vorba despre două fete și un băiat. Duminică seară polițiștii au plecat în cautarea unei fete de […] The post Val de dispariții în 24 de ore, la Iași. Trei minori dintr-un centru de plasament sunt de negăsit! Cine îi vede să sune la 112. FOTO appeared first on Cancan.ro.