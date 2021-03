Conferinţă despre Decameronul, spectacol digital

Marţi, 2 martie, de la ora 17.00 (ora Suediei) şi 18.00 (ora României), pe canalele online, va avea loc o conferinţă, în limba engleză, despre provocările erei digitale în teatrul româno-suedez, intitulată „Decameronul, ca spectacol digital. Despre teatrul româno-suedez, în vreme de pandemie" /„ The Decameron, as a Digital Performance: About the Swedish and Romanian Theatre, during the Pandemic".

