Vlad Gherman, probleme de sănătate după despărțirea de Cristina Ciobănașu. Ce a pățit actorul

Sezonul cu numărul șase al emisiunii „Burlacul” va apărea în curând pe micile ecrane. Andi Constantin pornește într-o călătorie unică, sperând că la finalul drumului își va întâlni aleasa. Noul burlac are mare emoții și […] The post Andi Constantin, noul „Burlac”, emoții înainte de întâlnirea cu viitoarele concurent. Mesajul transmis pentru cea care o să îi cucerească inima: „Sunt omul care va încerca din răsputeri să te facă fericită!” appeared first on Cancan.ro.