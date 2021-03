„Vulturii” aduși cu picioarele pe pământ de campioană în Gruia!

17:10

Unii dintre bărbaţi nu s-au uitat azi la bani, când a venit vorba de cadourile pentru persoana iubită. De 1 Martie, au scos din buzunar şi 500 de lei pentru un buchet sau ornament floral. […] The post De 1 Martie, unii nu s-au uitat la bani. În Craiova, bărbaţii au scos din buzunar şi 500 de lei pentru un buchet de flori appeared first on Cancan.ro.