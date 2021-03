Maroc: Rabatul a suspendat contactele cu ambasada Germaniei

22:20

Bărbatul care a avariat 10 autovehicule parcate, în municipiul Constanţa, în timp ce conducea fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice un autoturism cu numere de înmatriculare false, va fi cercetat penal sub control judiciar pentru 60 de zile, judecătorii respingând, luni, ca nefondată solicitarea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.Decizia Judecătoriei Constanţa nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătorie.Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Suceava, care se afla la volan având o alcoolemie de 2,04 mg/l alcool pur în sânge, fusese reţinut pentru comiterea a cinci infracţiuni la regimul rutier."La data de 26 februarie a.c., în jurul orei 18.30, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Lirei din municipiul Constanţa, din care a rezultat avarierea a 10 autovehicule, iar conducătorul auto nu se afla la faţa locului. Poliţiştii Serviciului Rutier au demarat cercetările, iar în scurt timp s-a stabilit identitatea persoanei care a condus, fiind vorba despre un bărbat, de 48 de ani, din judeţul Suceava. În urma verificărilor s-a stabilit faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. În urma prelevării de mostre biologice a rezultat o valoare de 2,04 mg/l alcool pur în sânge", a transmis IPJ, luni, printr-un comunicat de presă.De asemenea, poliţiştii rutieri au constatat că plăcuţele cu numerele de înmatriculare ale autovehiculului au fost retrase iar în locul acestora au fost montate alte plăcuţe, false.Totodată, din investigaţii a reieşit că autoturismul i-a fost încredinţat de către o altă persoană, doar pentru păstrare, nu şi pentru a-l conduce."În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere fără permis, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, punerea în circulaţie a unui vehicul neînmatriculat, punerea în circulaţie a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare şi furt în scop de folosinţă", a mai informat IPJ Constanţa. AGERPRES/(AS - autor: Nona Jalbă; editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)