Coronavirus România, 2 martie. Câți români s-au infectat, în ultimele 24 de ore, cu SARS – CoV – 2

08:20

Este a doua zi de primăvară și, judecând după informațiile primite din partea meteorologilor, vom avea parte de temperaturi extrem de plăcute ce se vor înregistra în majoritatea regiunilor din România. ANM a făcut anunțul […] The post Prognoza meteo marți, 2 martie. Temperaturi extrem de plăcute și vreme de primăvară, în aproape toată România appeared first on Cancan.ro.