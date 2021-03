Poliția, după tragedia din Onești: ”Vinovații vor răspunde legal”. Filmul evenimentelor: În jurul orei 16.55 s-a produs un declic!

12:10

Te-ai gandit vreodata cum ar fi daca toate dispozitivele din viata ta s-ar putea conecta la internet? Nu vorbim aici doar despre laptopuri, televizoare sau telefoane inteligente, ci despre o gama mult mai variata precum aspiratoare, difuzoare, lumini, sonerii, camere, ferestre, jaluzele, incalzitoare de apa si altele. In ziua de azi comunicarea cu astfel de dispozitive nu mai este o fictiune, deoarece cu ajutorul IOT (internet of things) adica internetul lucrurilor, putem comunica cu usurinta cu aceste aparate inteligente. Astfel printr-o simpla apasare de buton sau o comanda vocala putem controla jaluzelele pentru a face umbra in casa, putem porni sau opri aerul conditionat sau putem chiar hrani animalele de companie.