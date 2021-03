Sabotat de Becali pentru că e impresariat de Anamaria Prodan?! Ipoteză surprinzătoare despre un fost titular de la FCSB

14:30

CFR Cluj a învins-o luni seară pe FC Argeș, scor 5-0, însă „feroviarii” au primit și o veste proastă. Avertizat în prelungiri, Andrei Burcă (27 de ani, fundaș central) va lipsi la meciul de etapa următoare, cu UTA, fiind suspendat pentru cumul de „galbene”.„Ne bucurăm că am câștigat, într-adevăr, noi fundașii nu am avut foarte mult de muncă. Ei au venit după 11 meciuri fără înfrângere, luaseră 4 goluri în acest an, erau echipa momentului. ...