Bugetul de stat 2021 a fost VOTAT de Parlament! Urmează Bugetul asigurărilor de stat - LIVE VIDEO

Bărbatul care a ucis, luni seară, două persoane într-un apartament din Oneşti are nu mai puțin de patru condamnări la activ, două dintre ele pentru furt calificat şi vătămare corporală gravă. În plus, el a primit o condamnare și în Italia. Autoritățile spun că nu este încă clar dacă acest lucru survine pe fondul conducerii sub influenţa alcoolului sau al stupefiantelor.