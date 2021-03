Raluca Turcan: Bugetul pentru anul 2021 este curajos; are nevoie de o execuţie bună, însoţită de reforme structurale

18:00

USR PLUS Bucureşti îl propune pe Alin Stoica pentru funcţia de prefect al Capitalei, anunţă marţi un comunicat al alianţei.Alin Stoica este propus în locul actualului prefect Traian Berbeceanu."USR PLUS înţelege să respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureşteni ca principala forţă politică în care aceştia au încredere, reconfirmată la alegerile parlamentare, asigurând monitorizarea şi susţinerea programului de guvernare şi a reformelor şi prin instituţia Prefectului", se menţionează în comunicat.Alin Stoica este preşedinte al Filialei PLUS Sector 6, de profesie avocat şi are experienţă atât în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea actelor normative, cât şi a elaborării acestora, precizează USR PLUS Bucureşti."Voi pune accent, în aplicarea programului Guvernului la nivelul Bucureştiului, pe reforma administraţiei. Avem nevoie ca de aer de profesionalizare şi depolitizare dacă vrem să schimbăm cu adevărat modul în care a funcţionat România până acum. Îmi propun o cooperare foarte bună cu toate organele administraţiei publice locale, indiferent de culoarea politică, pentru că interesul cetăţeanului este pe primul loc. Nu în ultimul rând, îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor va fi un aspect-cheie al mandatului meu. Vom continua iniţiativele bune, deja începute, şi vom demara altele, doar după ce ne vom consulta cu toate părţile implicate", a declarat Alin Stoica, conform sursei citate.Pentru o perioadă de doi ani (2016 - 2018), Alin Stoica a reprezentat societatea civilă în Comisia pentru relaţii de muncă, politică salarială, incluziune socială şi sănătate a Consiliului Economic şi Social şi de peste cinci ani reprezintă organizaţii patronale la nivel de industrie şi la nivel naţional în unele dintre discuţiile privind elaborarea de acte normative, atât la nivelul Guvernului, cât şi la nivelul Parlamentului.De asemenea, el este membru PLUS de la înfiinţarea partidului şi a făcut parte din Comisia de Integritate Naţională a Alianţei USR PLUS pentru alegerile locale, contribuind la efortul de selectare a candidaţilor comuni prin verificarea respectării principiilor şi valorilor promovate de Alianţa USR PLUS, mai transmite Alianţa. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: PLUS Bucureşti / Facebook