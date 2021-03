Myanmar: Reuniune a Consiliului de Securitate al ONU solicitată de Londra pentru vineri (diplomaţi)

19:50

Premierul Florin Cîţu a afirmat marţi, în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, că bugetul pe anul 2021 demontează minciunile "socialiştilor de la PSD". "Nu pot să nu remarc cum şi-au motivat votul socialiştii de la PSD. Au spus tot, în afară de adevăratul motiv - că au fost tăiaţi de la buget şi nu pot să mai fure. Ăsta a fost singurul argument. În rest - vor ţipa tot anul. În rest - minciuni, minciuni şi iar minciuni", a spus premierul în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului.Premierul a precizat că bugetul asigurărilor sociale de stat are cuprinse şi cheltuieli cu asistenţa socială şi creşterea pensiilor, transmiţându-le reprezentanţilor PSD "să nu mai mintă"."Bugetul asigurărilor sociale de stat are venituri de 90,3 miliarde de lei, cu 10 miliarde mai mult decât în 2020 şi cu 20 miliarde de lei mai mult decât în 2019, când eraţi la guvernare. Cheltuielile sunt de 90,2 miliarde de lei, din care 89,24 miliarde de lei - Asistenţă Socială. Cum nu se duc bani către Asistenţă Socială, 89,24 miliarde de lei. Să îi luăm pe capitole: 87,47 miliarde lei - cheltuielile efective pentru sistemul public de pensii, anul acesta mai mult cu 7,7 miliarde. De ce? Pentru că au crescut pensiile. Nu mai minţiţi. Au crescut pensiile şi în 2021. Deci, 7,7 miliarde lei în plus, au crescut pensiile. 1,64 miliarde lei pentru ajutoare sociale, din care 1,44 milioane de lei pentru decese şi 200 milioane pentru bilete de tratament. Vedeţi, avem grijă şi de oamenii care au avut mai puţin noroc în viaţă. 124 milioane de lei pentru accidente de muncă sau boli profesionale", a adăugat Cîţu.El a menţionat că prin acest buget a fost rezolvată şi situaţia minerilor din Valea Jiului."Bugetul asigurărilor pentru şomaj, construit pe venituri totale de 4,68 miliarde lei, din care 3,38 miliarde pentru asigurări de şomaj şi 1,3 miliarde pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Acest fond a fost folosit pentru a repara situaţia minerilor din Valea Jiului. Am folosit, banii îi aveam, am rezolvat problema, pe care aţi cărat-o şi aţi menţinut situaţia ani de zile şi n-aţi rezolvat nimic. Am rezolvat noi şi Valea Jiului", le-a mai transmis Cîţu parlamentarilor PSD.Premierul a mai susţinut că sunt plătite sume mai mari din buget pentru pensii, salarii şi alocaţii, fără să fie majorate taxele, aşa cum a făcut guvernarea PSD."Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat - este pe deficit, deciziile pe care le-aţi luat în ultimii ani, iresponsabile, dezmăţul fiscal pe care l-aţi făcut, ne-a adus în situaţia aceasta cu acest deficit. Aceasta înseamnă că de la bugetul de stat trebuie să dăm şi anul acesta 18 miliarde de lei, mai mult decât anul trecut pentru că au crescut pensiile. Noi facem toate aceste lucruri, plătim mai mult şi pensii şi salarii şi alocaţii, fără să creştem taxele, aşa aţi făcut voi 3 ani de zile, taxe pe care noi le-am eliminat în prima zi de mandat anul trecut. Nu am crescut nicio taxă şi plătim mai mulţi bani şi aducem mai mulţi bani la buget. V-am arătat cu se face anul trecut, vă arătăm cum se face 4 ani. Luaţi notiţe!", le-a mai spus Cîţu social-democraţilor.Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, marţi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Buget2021 - Parlament/Ciolacu, despre Cîţu: Când nu ai argumente, atunci vii şi jigneşti LIVE UPDATE VIDEO Buget2021 - Parlament/ Continuă dezbaterile în plenul reunit; marţi - votul final la buget